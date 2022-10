Illertissen

"Stars von morgen": Wundergeiger trifft Tastenkünstler

Plus Als junge Stars begeistern Leonhard Baumgartner, Vladimir Acimovic und das Orchester Esperanza mit ihren Talenten im Illertisser Kolleg.

Von Regina Langhans

Mit auffallend jungen Gesichtern auf der Kollegsbühne kam das dritte Konzert des Festivals für Nachwuchsmusiker im Rahmen von Kultur im Schloss in Illertissen gut an. Denn wenn die Internationale Musikakademie in Liechtenstein zwei Wunderkinder wie Leonhard Baumgartner (Violine) und Vladimir Acimovic (Klavier) zusammenbringt und ein jugendliches Orchester wie das Ensemble Esperanza dazu stößt, gibt es dafür einen Begriff: Talentschmiede.

