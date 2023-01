Illertissen

18:15 Uhr

Statistiker sagen voraus: Illertissen wird größer, aber auch älter

Plus Das Statistische Landesamt beschäftigt sich mit Bevölkerungszahlen und den Folgen des demografischen Wandels. Wie sich das auf Illertissen auswirkt.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Wer sich gerne mit Zahlen und Statistiken beschäftigt, wird an diesen Berechnungen seine wahre Freude haben. Das Statistische Landesamt hat eine Vorausberechnung der Bevölkerungszahlen veröffentlicht, die Experten richten den Blick auf das, was in den kommenden zwei Jahrzehnten so passiert. Die Folgen des demografischen Wandels werden demnach auch in Bayern deutlicher zu spüren sein. Die Bevölkerung wird insgesamt älter, mitunter auch weniger. Schwaben tanzt da aber aus der Reihe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen