Statt Kirche mehr Schule: Kirchenmusiker Markus Hubert hört in St. Martin auf

Kirchenmusiker Markus Hubert an der Jann-Orgel in St. Martin in Illertissen.

Plus Markus Hubert hört mit der Kirchenmusik in St. Martin in Illertissen auf. Das hat mehrere Gründe.

Von Regina Langhans

In Illertissen ist Markus Hubert als aufgeschlossener Kirchenmusiker in St. Martin geschätzt. In der Johannes-von-La-Salle-Realschule kennen ihn die Kinder hauptsächlich durch den Musik- und Englischunterricht. Letzteren wird Hubert im zweiten Schulhalbjahr auf Anfrage der Schulleitung vermehrt geben. Im Gegenzug reduziert er bis Sommer seine kirchenmusikalische Tätigkeit in der Stadtpfarrkirche - und hört danach ganz auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

