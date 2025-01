Stau am A7-Kreisverkehr nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten

In der Nähe des östlichen Kreisverkehrs an der A7-Anschlussstelle Illertissen ist es Donnerstagnachmittag (2. Januar 2025) zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei sind vier Fahrzeuge beteiligt. Zwei Menschen sollen dabei verletzt worden sein. Der Unfall ereignete sich wohl auf der Straße NU5 in Richtung Unterroth. Die Straße ist aktuell gesperrt. Es ist entsprechend mit Stau und Verkehrsbehinderung zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.