Illertissen

Stiftung hilft: Schwimmunterricht soll nicht am Geldbeutel scheitern

Plus Die Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung fördert Kurse für Kinder. Bedürftige Familien erhalten von 22. Januar bis 2. Februar Gutscheine im Pfarrbüro Illertissen.

Von Regina Langhans

Wie wichtig Schwimmunterricht ist, zeigt sich nach der Corona-Pandemie an der hohen Zahl von Kindern, die nicht schwimmen können. Obgleich die Kurse, sobald Freizeitbäder wieder geöffnet hatten, länger ausgebucht waren, seien es noch zu viele, die sich im Wasser unsicher fühlten, sagen Fachleute. Sie warnen, dass bei Kindern Ertrinken die häufigste Todesursache sei. Daher, aber auch wegen der gesellschaftlichen Teilhabe, sollte es zumindest nicht am Geldbeutel scheitern, frühzeitig schwimmen zu lernen, findet Illertissens Stadtpfarrer Andreas Specker. Ein klarer Fall für die Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung also.

Bei Nachweis der Bedürftigkeit und ausgefüllter Datenschutzerklärung gibt es vom 22. Januar bis 2. Februar im Pfarrbüro St. Martin in Illertissen Kurs-Gutscheine in Höhe von 80 Euro für die Kindersportschule oder Wasserwacht. Specker betont, dass die mit dem Vermögen von Rita und Johann Gahr gegründete Stiftung ihren ausdrücklichen Zweck darin definiert, finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche gegebenenfalls bis zum 27. Lebensjahr im Raum Illertissen und weltweit zu unterstützen. Das könne individuelle Förderungen betreffen, seien es Begabte oder der Bedarf von Nachhilfeunterricht, die Finanzierung eines Ausflugs, einer speziellen Therapie oder auch die Anschaffung eines Schulranzens, der die Grundschulzeit begleitet.

