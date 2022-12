Illertissen

16:28 Uhr

Tagelange Störung bei 102 Vodafone-Kunden in Illertissen: Das steckte dahinter

Viele Kunden von Vodafone in Illertissen hatten eine Festnetzstörung.

Plus Bereits seit mehreren Tagen ging bei vielen Kunden von Vodafone in Illertissen weder Telefon, Internet noch Fernsehen. Das war die Ursache für die Probleme.

Von Rebekka Jakob

Kein Telefon, kein Internet, kein Fernsehen: Mehr als 100 Kunden von Vodafone in Illertissen haben mehrere Tage in die Röhre geschaut. Anwohner von der Südlichen Halde, Lehenstraße, Falkenweg, Zum Bildstöckle, Finkenweg und Franz-Mang-Straße haben sich bei unserer Redaktion gemeldet, weil bei ihnen seit dem Wochenende eine Störung vorlag. Das Unternehmen hat die Ursache bereits gefunden – und am Dienstagnachmittag gab es gute Nachrichten.

