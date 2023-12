Streit am Bahnhof eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Mehrere Personen geraten am frühen Morgen des Heiligabend in Illertissen in eine Auseinandersetzung. Auch Pfefferspray ist dabei im Spiel.

In Illertissen ist es am frühen Morgen des Heiligabend am Bahnhof zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen gekommen. Dieser Streit, der gegen 0.50 Uhr stattgefunden hat, verlagerte sich nach Polizeiangaben bis in die Illertisser Innenstadt vor ein Café in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier schlug einer der Täter einem Kontrahenten ins Gesicht und zog ein Pfefferspray. Mit diesem besprühte er dann mindestens zwei Personen, so die Polizei. Über die Täter weiß man, dass sie männlich und im Alter zwischen 18 und 22 Jahre alt sind. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen, Telefon 07303/ 9651-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)