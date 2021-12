Streit an Heiligabend: Mann schlägt Frontscheibe eines Autos ein

Der Streit zwischen zwei Männern auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Illertissen ist an Heiligabend eskaliert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

An Heiligabend ist es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Ulmer Straße in Illertissen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Männer dort gegen 11.20 Uhr in Streit geraten. Dabei schlug einer der Kontrahenten mit der Faust die Frontscheibe am Auto des anderen Beteiligten ein. Unbeteiligte Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)