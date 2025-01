Streit in Illertisser Gemeinschaftsunterkunft eskaliert

Am Donnerstagmorgen ist in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Illertisser Mozartstraße ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Die beiden 25-Jährigen bewohnen dort ein Zimmer, nach Angaben der Polizei kam es zu Differenzen zwischen ihnen. Einer der Männer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, begaben sich beide verbal streitend zur Zimmertür, wobei einer der beiden die Tür zuschlug und den anderen auf diese Weise im Gesicht verletzte. Der Geschädigte musste mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Illertissen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)