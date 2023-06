Illertissen

Streit unter Kindern eskaliert: Mädchen schießt mit Softair- Pistole

Vier Mädchen sind am Freitagabend in Illertissen in Streitigkeiten geraten. Dabei zückt eines der Kinder eine Waffe.

Zwei Menschen sind am Freitagabend in Illertissen durch Schüsse aus einer Softair-Pistole verletzt worden. Der Polizei wurde gegen 18.30 Uhr eine Streitigkeit unter vier Kindern gemeldet. Die zwölf- und 13-jährigen Illertisserinnen waren in Streit geraten, dabei hatte eine der Schülerinnen eine schwarze Softair-Pistole gezückt und damit ihre Kontrahentin beschossen. Diese und eine weitere Person wurden mehrfach getroffen und leicht verletzt, berichtet die Polizei. Obwohl durch die verwendete Softair-Pistole nur kleine Kügelchen verschossen werden, können diese nach Polizeiangaben aufgrund der Fluggeschwindigkeit schwere Verletzungen verursachen. Eine Softair-Pistole ist kein Spielzeug für Kinder und sollte definitiv nicht gegen Menschen gerichtet werden, so die Polizei weiter. Auch ähneln manche Softair-Pistolen von der Entfernung echten Waffen, sodass sie durch andere Personen als echte Waffe verkannt werden könnten. Die Waffe wurde nach Rücksprache mit den Eltern durch die Polizei vernichtet. Nachdem die Täterin altersbedingt noch schuldunfähig ist, werden das Jugendamt sowie die Staatsanwaltschaft über die Vorkommnisse informiert. (AZ)

