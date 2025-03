Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger: Nach einem Zusammenstoß ist der Seitenspiegel kaputt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger ist es am Freitag gegen 23 Uhr in der Bruckhofstraße in Illertissen gekommen.

Beim Vorbeifahren am Fußgänger kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Arm des Fußgängers und dem Seitenspiegel des Kleinwagens. Der Fußgänger wurde nicht verletzt, jedoch der Seitenspiegel des Autos beschädigt.

Da die Beteiligten nach Hinzurufen einer Polizeistreife widersprüchliche Angaben zum Hergang machten, wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen Ermittlungen zum Vorfall eingeleitet. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ)