Streit zwischen drei Männern in Illertissen endet mit Verletzten

Zwischen drei Männern in einer Unterkunft in Illertissen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.30 Uhr zu einem Streit gekommen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Wie die Polizei mitteilt, gerieten nach ersten Ermittlungen ein 53-Jähriger und ein 23-Jähriger mit einem 36-jährigen Mann zunächst in einen verbalen Konflikt, am Ende wurde es handgreiflich.

Ermittlungen nach Auseinandersetzung in Illertissen dauern an

Zwei der Beteiligten erlitten bei dem Streit leichte Verletzungen, die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Polizeibeamte nahmen den Vorfall auf und leiteten gegen alle drei Personen ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)