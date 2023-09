Streit zwischen zwei Männern am Bahnhof eskaliert

Am Freitagnachmittag streiten sich zwei Männer vor dem Bahnhof in Illertissen. Plötzlich schlägt einer von ihnen mit einem Fahrradschloss zu.

Die Polizei ist am Freitagnachmittag wegen einer gefährlichen Körperverletzung zum Bahnhof in Illertissen gerufen worden. Ein 19-Jähriger und ein 26-jähriger Mann waren dort in Streit geraten. Laut Polizei kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Jüngere dem älteren Mann mit einem Fahrradschloss ins Gesicht geschlagen hatte. Der 26-Jährige trug leichte Verletzungen davon. (AZ)