Streit zwischen zwei Männern eskaliert in Illertissen

Zwei Männer stritten sich in Illertissen, weil sie verschiedener Meinung waren. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Was genau passierte, ist bislang unklar.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend in Illertissen eskaliert. Nach Angaben der Polizei ging es um eine Meinungsverschiedenheit über eine bislang unbekannte Verkehrssituation in der Memminger Straße. Ein 56-Jähriger und ein 34-Jähriger diskutierten zunächst über den Vorfall, dann kochten die Gemüter hoch. Es kam zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten.

Der jüngere Mann soll zudem den älteren bespuckt haben. Auch die 42-jährige Begleiterin des 56-Jährigen mischte sich ein. Eine verständigte Polizeistreife konnte die Situation befrieden. Wieso es zum Streit kam, ist noch nicht geklärt. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)