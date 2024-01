Streits und Schläge bei der Wasserbätscher-Zeltparty

Ein Mann wird mit Faustschlägen zu Boden gestreckt und verletzt, zwei weitere benehmen sich daneben und müssen von der Polizei aus dem Zelt geführt werden.

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Samstag im Eingangsbereich des Festzelts auf dem Illertisser Festplatzes mit Fausthieben niedergeschlagen worden. Der Mann, der die Party nach dem Wasserbätscher-Umzug besuchte, war nach Angaben der Polizei in eine Auseinandersetzung mit drei bislang unbekannten Männern geraten. Diese sollen später weiter auf den am Boden liegenden 20-Jährigen eingeschlagen haben.

Der Mann wurde bei dem Vorfall verletzt, musste aber nicht ambulant behandelt werden. Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Unbekannten. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter Telefon 07303/9651-0 zu melden.

Noch ein weiteres Mal wurde eine Streife zum Festzelt gerufen. Demnach fielen zwei Männer bei den Feierlichkeiten in der Nacht im Festzelt negativ auf, der Sicherheitsdienst wollte sie aus dem Zelt werfen. Da sie sich hierbei unkooperativ zeigten, rief der Sicherheitsdienst die Polizei. Auch auf Ansprache der Polizeibeamten reagierten die Männer zunächst nicht, sodass sie von der Polizei aus dem Zelt geführt wurden. Anschließend kamen die Männer dem Platzverweis der Beamten nach und entfernten sich. (AZ)