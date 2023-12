Studio West ist seit diesem Jahr auf Sendung

Der Donau-Iller-Podcast von Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung stellt Menschen aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg vor.

Im Westen von Bayerisch-Schwaben gibt es seit diesem Jahr etwas Neues: Unsere Zeitung kann man nicht nur sehen und lesen, sondern auch hören. Im März ist Studio West: Der Donau-Iller-Podcast auf Sendung gegangen. Statt mit Block, Stift und Kamera arbeiten hier Redakteurinnen und Redakteure mit Mikro, Kopfhörer und Mischpult. Das ist für Zeitungsmacher zwar erst mal ziemlich ungewohnt - macht aber auch eine ganze Menge Spaß. Nicht zuletzt wegen der Gesprächspartner, die seitdem schon im kleinen Studio im Zeitungshaus am Illertisser Marktplatz zu Gast waren. Ende Dezember ist inzwischen die 20. Folge unseres Podcasts erschienen.

Für die Auswahl der Gäste gibt es nur eine Regel: Sie müssen aus der Region Donau-Iller kommen oder hier aktiv sein - also dem Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Eine spannende Region mit spannenden Menschen. Wie fühlt sich ein Erdbeben an? Was passiert Backstage bei großen Konzerten? Wie wird man Elfmeter-Killer? Und wie ist das, wenn man vor Michael Jackson eine Zaubershow gibt? Nur einige der Fragen, die wir in den ersten 20 Folgen von Studio West: Der Donau-Iller-Podcast schon klären konnten.

Diese Gäste waren schon im Studio West

Gäste im Studio West waren bislang Konzertveranstalter Carlheinz Gern, Kult-Trainer Harry Haug, Erdbeben-Helferin Sylvia Rohrhirsch, Laufevent-Organisatoren Birgit Karger und Ansgar Batzner, Meteorologe Sven Plöger, Torwart Felix Thiel, Magier Florian Zimmer, SSV-Geschäftsführerin Myriam Krüger, Sängerin Siyou Ngoubadjum, Golfer Andreas Bortoli, die Vize-Europameisterin im Eismachen Lisa Boncol, Eishockey-Kultfigur Martin Jaintz, Pannenhelferin Susa Bobke, Sportschützin Anita Mangold, Fernsehköchin Bine Müller, Fußballer Manuel Strahler, Landtagsabgeordneter Thorsten Freudenberger, American Footballer Daniel Koch, Pater Ulrich Keller und in der jüngsten Folge Extrembergsteiger Marc Grün.

Gesprochen wird dabei nicht nur über die Themen, die bekannte und weniger bekannten Persönlichkeiten aus der Region bewegen. Denn der Podcast will die Menschen dahinter näher kennenlernen. Gastgeber im Podcast-Studio sind Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter, verantwortliche Redakteurin Rebekka Jakob und Sportredakteur Stephan Schöttl, die sich schon auf die nächsten Podcast-Gäste im Studio freuen. Künftig werden übrigens auch Menschen und ihre Geschichten aus dem Raum Günzburg Gäste im Podcast sein. Denn auch die Günzburger Zeitung ist ab Januar im Podcast-Team West vertreten, da Rebekka Jakob dort die Redaktionsleitung übernimmt. Interessante Menschen, die vor dem Mikrofon etwas zu erzählen haben, gibt es in der Region Donau-Iller schließlich eine ganze Menge.

So geht es im Podcast Studio West im Januar weiter

Im Januar geht es weiter mit einer Weißenhornerin: Kathi Wolf, Kabarettistin und Schauspielerin aus dem Kino-Hit "Landrauschen" erzählt im Podcast-Gespräch, was sich durch den Erfolg des Films für sie verändert hat - und spricht über ihre Liebe zum Weißenhorner Fasching, den sie unter anderem in der Fernseh-Prunksitzung "Schwaben weiss-blau" vertreten wird. Über Anregungen und Vorschläge, wer unbedingt mal Gast im Podcast-Studio sein sollte, freut sich die Redaktion unter podcast@nuz.de

Studio West: Der Donau-Iller-Podcast bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern: