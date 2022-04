Sturm reißt Löcher in die Fassade der Illertisser Vöhlinhalle

Auch in Illertissen hat Sturmtief Nasim schwere Schäden angerichtet: In der Nacht riss die Fassade der Vöhlinhalle auf. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Bis Mitternacht war die Feuerwehr Illertissen am Donnerstag im Einsatz. Grund dafür was Sturmtief Nasim, das nicht nur Bäume in der Region zu Fall brachte. Auch die Fassade der Vöhlinhalle in Illertissen ist von dem Sturm schwer beschädigt worden.

Das Gebäude ist mit Kunststoffplatten verkleidet, in die durch die Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern, die durch die Stadt fegten, Löcher gerissen wurden. Die Feuerwehr Illertissen hatte gerade ihre monatliche Übung, als die Alarmierung hereinkam. Mithilfe von Spanplatten und Folie wurde die Fassade notdürftig verschlossen.

Die Feuerwehr war bis Mitternacht an der beschädigten Sporthalle im Einsatz. Foto: Feuerwehr Illertissen

Am Freitagvormittag konnte in der Halle trotz der Beschädigung Sportbetrieb stattfinden. Wie sich der Schaden auf geplante Veranstaltungen wie das Konzert der Stadtkapelle Illertissen am Ostersonntag auswirkt, das hier stattfinden soll, ist derzeit noch unklar. Florian Schilling vom Stadtbauamt war am Freitag vor Ort, um die entstandenen Schäden an der städtischen Halle zu begutachten.

Im Landkreis Neu-Ulm verzeichnete die Polizei am Donnerstag insgesamt zwölf Einsätze wegen des Sturms. Unter anderem blockierte ein umgestürzter Baum die Illerbrücke in Vöhringen. Der Deutsche Wetterdienst hat auch für den Freitag vor Sturmböen gewarnt. Insbesondere in höheren und besonders in exponierten Lagen muss mit schweren Böen gerechnet werden. (rjk)