Sturmschäden in Illertissen: Martinsplatz ist derzeit gesperrt

Feuerwehr und Bauhof sind auf dem Illertisser Martinsplatz im Einsatz, um Schäden zu beseitigen, die das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch angerichtet hat.

Nach dem Unwetter mit Gewitter und Sturm in der Nacht auf Mittwoch ist die Gefahrenlage auf dem Martinsplatz in der Illertisser Innenstadt noch nicht abschließend geklärt. Die Bäume auf dem begrünten Platz sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des städtischen Bauhofs kontrollierten die Bäume und die heruntergefallenen Äste am Montagmorgen und kamen zu dem Schluss: Der Platz und die herumführende Straße müssen bis auf Weiteres gesperrt bleiben.

Der Illertisser Bauhof will die Gefahren beseitigen, bevor der Verkehr wieder fließen kann

Einige der Äste in den Baumkronen könnten noch herunterfallen, sagte Christopher Abt vom Illertisser Bauhof am Vormittag und zeigte auf einen Ast, der halb abgebrochen war. Diese Gefahren will der Bauhof erst beseitigen, bevor er die Straße wieder für den Verkehr freigeben kann. Die heruntergefallenen Äste sind weitestgehend von der Straße und den Gehwegen entfernt.

Bei den Aufräumarbeiten werden sie sich allerdings aufs Gröbste beschränken müssen, sagte Abt. Sie wollen das Regenfenster nutzen und die Äste und Blätter so gut wie möglich aufräumen, ergänzte er, aber je nach Wetterlage könnten sich das noch einige Tage hinziehen. Für die anwesenden Feuerwehrleute ist der Einsatz auf dem Martinsplatz höchstwahrscheinlich der letzte einer langen Nacht. (roki)