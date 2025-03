Tag der offenen Tür am Kolleg

Kürzlich öffnete das Kolleg der Schulbrüder in Illertissen seine Türen und bot spannende Einblicke ins Schulleben. Ein besonderes Highlight war die feierliche Eröffnung mit MdL Thorsten Freudenberger, Landrätin Eva Treu, der stellvertretenden Bürgermeisterin Eva Sonntag und Mitgliedern des Stadtrats.

Die Schulleitung, Franz Kögel und Karin Sonntag, präsentierte die Sanierungs- und Neubaupläne: Der Neubau wird vom bestehenden Gebäude entkoppelt, sodass der Unterricht während der Bauphase uneingeschränkt weiterlaufen kann. Der Neubau und die Sanierung werden der Schule ermöglichen, das zum Neubau entwickelte pädagogische Konzept im Schulalltag erfolgreich umzusetzen. Es entstehen zahlreiche helle und freundliche Räume mit offenem Lern- und Begegnungsraum für jede Jahrgangsstufe sowie ein modernes Wissenszentrum. Die gesamte Schulgemeinschaft blickt voller Vorfreude auf die neuen Möglichkeiten, die durch dieses Bauprojekt entstehen. Doch nicht nur bauliche Entwicklungen standen im Mittelpunkt. Schüler und Lehrkräfte hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Das Marionettentheater bot faszinierende Einblicke hinter die Kulissen, während die Chemieshow mit spektakulären Experimenten Groß und Klein begeisterte. Musikalische Darbietungen verschiedener Ensembles sowie kreative Ausstellungen und Vorführungen verdeutlichten das lebendige Schul-Leben. Besucher wurden aktiv einbezogen: An Mitmachstationen konnten sie römische Spiele ausprobieren, sich sportlichen Herausforderungen stellen oder bei englischen Kriminalgeschichten auf Spurensuche gehen. Für das leibliche Wohl sorgten frisch zubereitete Burger der Schülerfirma, Kaiserschmarren und Weißwürste der Lebenshilfe Donau-Iller sowie weitere Köstlichkeiten. Die gesamten Einnahmen wurden an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach gespendet. Die Schulgemeinschaft blickt stolz auf einen gelungenen Tag zurück und freut sich darauf, vielleicht einige der Besucher bald als neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.

