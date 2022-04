Illertissen

18:29 Uhr

Tante Tina sollte nach der Flucht aus der Ukraine in Frieden sterben dürfen

Plus Oxana Zimbalist aus Illertissen hat ihre ukrainischen Verwandten bei sich aufgenommen. Darunter war auch ihre todkranke Tante, die schon den zweiten Krieg miterlebte.

Von Regina Langhans

Binnen eines Tages haben Oxana Zimbalist, 41 Jahre, und ihr achtjähriger Sohn David ihren Zwei-Personen-Haushalt immens vergrößert: Seit 31. März teilen sie ihr Haus mit Ludmilla und ihrem Mann Mischa, deren erwachsenen Töchtern Vita und Lilia sowie zunächst noch ihrer todkranken Oma Tina Zozulia, der Patentante von Oxana Zimbalist. Die bereits auf Palliativmedizin angewiesene 85-Jährige sollte nach der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine friedlich und angemessen versorgt sterben können. Unter dem Eindruck von dem „leisen Tod ihrer so unfassbar tapferen Tante Tina“ und in Anerkennung für die in Illertissen erfahrene Unterstützung möchte Zimbalist dieses Stück Familienschicksal öffentlich machen.

