Tanz, Regen, Scherze: So feiern Illertissen und Umgebung den 1. Mai

Die erste Maifeier seit Beginn der Pandemie wird von Vielen sehnsüchtig erwartet. Da kann auch der einsetzende Regen die Stimmung kaum trüben. (mit Video)

Der Vorabend des 1. Mai brachte in Stadt und Land ein allgemeines Aufatmen: Endlich konnte man sich wieder einmal zum gemeinsamen Feiern treffen, Musik hören, den Vorführungen der Kindergruppen zuschauen, Essen und Trinken, sich unterhalten und sogar zum Tanzen gehen. Dazu waren – in den meisten Orten erstmals nach dreijähriger Pause – die Maibäume aufgestellt, die geradezu als Symbol für die Aufbruchstimmung angesehen werden konnten, die allerorten herrschte.

Tanz in den Mai in der Illertisser Schranne

In Illertissen eröffnete die Stadtkapelle die Feier auf dem Schrannenplatz. Auch das Wetter spielte gerade noch mit, denn die ersten Regentropfen fielen erst eine gute Stunde nach Beginn. Mitwirkende und Gäste waren bereits auf ihre Kosten gekommen, als man dann doch die Regenschirme aufspannen musste. Neben schwungvoller Musik der Stadtkapelle erfreute der Kindergarten Don Bosco mit einer großen Gruppe tanzender und singender Kinder, daneben hatten fleißige Hände aus mehreren Abteilungen des TSV für das kulinarische Angebot gesorgt.

Maifeier in Illertissen - 30.04.2022 Video: Wilhelm Schmid

Als dann doch der Mairegen einsetzte, der ja gemäß alter Bauernregel besonders gut für Wald und Feld sein soll, war der Zeitpunkt gekommen, sich in die Schranne zu begeben, wo die Combo Six zum Tanz aufspielte. Die Feuerwehr hatte dazu die „Mai-Bar“ eingerichtet, und so freute sich ein – entgegen mancher Befürchtungen im Vorfeld – recht zahlreiches Publikum an der nach zweijähriger Pause wieder einmal gebotenen Gelegenheit zu Tanz und Unterhaltung.

Maischerz: Am Unterrother Dorfplatz gibt es nun ein Café

Die folgende Nacht blieb vielerorts eher ruhig. Zum Glück ohne die sonst leider üblich gewordenen Sachbeschädigungen, aber auch echte Maischerze waren selten. Wie von der Polizeiinspektion Illertissen im Laufe des Vormittags zu erfahren war, seien nur wenige Einsätze und Anrufe zu verzeichnen gewesen, die speziell auf die Mainacht zurückzuführen waren. Allerdings hieß es auch, dass vermutlich tagsüber noch Meldungen zu erwarten seien, da viele Leute erst dann feststellen würden, dass nun doch Gartenmöbel fehlten. In Unterroth war eine „Versammlung“ von Gartenmöbeln, Gartenschmuck und sonstigem Zubehör wieder einmal auf der Verkehrsinsel am Kreisverkehr der Staatsstraße 2020 zu finden. Beim Dorfbrunnen auf dem Platz des früheren Gasthofs Löwen war – ebenfalls mit „verzogenen“ Gartenmöbeln – ein „Café am Dorfplatz“ eröffnet worden. Blumen und sogar kleine Tischdecken dekorierten eine Sitzgarnitur, sodass nur Kaffee und Kuchen fehlten.

