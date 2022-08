Illertissen

vor 50 Min.

Anhängerfahrt gegen Blumengießen: So funktionieren die Illertisser Tauschgeschäfte

Lokal Der Tauschring Illertissen formiert sich nach zwei Jahren Pause wieder. So kann die Tauschring-Währung "Talente" eingesetzt werden.

Von Manuela Rapp

Das Miteinander wird hier großgeschrieben: In Illertissen haben sich Menschen zusammengeschlossen, um ihre Fähigkeiten zu teilen. Beim Tauschring kann man so genau das, was man gut kann, anderen zur Verfügung stellen - und bekommt dafür Hilfe bei den Dingen, die man nicht so gut kann. Nach der Corona-Zwangspause ist der Tauschring jetzt wieder voll da - und möchte auch andere für die Idee begeistern.

