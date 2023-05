Taxifahrt von Memmingen nach Illertissen nicht bezahlt

Vergeblich wartet ein Taxifahrer in Illertissen darauf, dass ein Fahrgast aus Memmingen ihm das Fahrgeld bringt. Dabei hatte der 36-Jährige ihm ein Pfand gegeben.

Ein Taxifahrer hat sich am frühen Mittwochmorgen bei der Polizei in Illertissen gemeldet. Ein 36-Jähriger hatte um 2.15 Uhr in Memmingen ein Taxi gerufen, um sich nach Illertissen fahren zu lassen. Bereits vor der Fahrt übergab der Fahrgast dem Taxifahrer seinen Ausweis und erklärte, dass er den Fahrpreis zu Hause bezahlen wolle. Der Fahrer vertraute dem Fahrgast und brachte den Mann nach Illertissen.

An der genannten Adresse verließ der 36-Jährige das Taxi, um Geld zu holen, kehrte aber nicht mehr zurück. Nach einer längeren Wartezeit vor dem Haus wandte sich der Fahrer an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Taxifahrt hätte rund 90 Euro gekostet. (AZ)