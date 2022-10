Illertissen

13:02 Uhr

Technischer Defekt löst Verkehrschaos in Illertissen aus

Kein Unfall, sondern ein technischer Defekt an einem Sattelzug hat am Mittwochmorgen zu massiven Verkehrsbehinderungen in Illertissen geführt.

Plus Rund um die Anschlussstelle der A7 in Illertissen geht im Berufsverkehr am Mittwochmorgen zeitweise nichts mehr. Ein Sattelauflieger blockiert die Straße.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Ein technischer Defekt an einem Sattelzug hat am Mittwochmorgen ein zweieinhalbstündiges Verkehrschaos rund um die Autobahnanschlussstelle Illertissen verursacht. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug von Ulm kommend von der A7 abgefahren. Im Kreisverkehr auf der westlichen Seite der Autobahn wollte der Fahrer rechts in Richtung Obenhausen abbiegen. Dabei brach die Verbindung zwischen der Zugmaschine und dem Sattelauflieger, sodass dieser sowohl den Kreisverkehr als auch die Abfahrt daraus in Richtung Buch blockierte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen