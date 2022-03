Telefonbetrüger gibt sich in Illertissen als Sparkassenmitarbeiter aus

In Illertissen wird eine 27-jährige Frau Opfer eines Telefonbetrügers. Er gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse Ulm aus. Die Polizei warnt vor der Masche.

Eine 27-jährige Frau ist in Illertissen von einem bislang unbekannten Mann um 100 Euro betrogen worden. Wie die Polizeiinspektion Illertissen mitteilt, gab er sich in einem Telefonat am Donnerstagabend als Mitarbeiter der Sparkasse Ulm aus und wusste diverse Details über das Konto der Geschädigten. Der Unbekannte berichtete, dass versucht worden sei, ihr Konto zu hacken. Darum müsse sie eine TAN bestätigen.

Polizei warnt vor der Betrugsmasche

Die Frau erhielt eine entsprechende Nachricht auf ihrem Handy und teilte dem Anrufer die Nummer mit. Anschließend wurden 100 Euro von ihrem Konto abgebucht. Als der Anrufer weitere Codes erfragen wollte, wurde sie misstrauisch. Sie beendete das Telefonat und ließ ihr Konto umgehend sperren.

Wie der Anrufer an die sensiblen Kontodaten kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Ob der 27-Jährigen weiterer Schaden entstand, ist bislang unklar. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und weist darauf hin, dass Bankangestellte niemals sensible Daten am Telefon erfragen. Es wird gebeten, keine TAN am Telefon zu übermitteln und das Gespräch sofort zu beenden. Wenn der Anrufer Daten des Kontos nennt, sollten sich Betroffene umgehend mit dem Geldinstitut in Verbindung setzen und das Konto sperren lassen. (AZ)