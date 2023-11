Teure Parkrempler: Polizei verwarnt Verursacher

Auf zwei Supermarktparkplätzen in Illertissen stoßen jeweils zwei Autos zusammen. Der Schaden wird bei beiden Unfällen auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zwei Unfälle auf den Parkplätzen vor zwei Supermärkten hat die Polizei am Samstag in Illertissen aufgenommen. Um 12.38 Uhr kollidierten nach Angaben der Polizei zwei Autos miteinander, als sie jeweils rückwärts ausparkten. Die beiden Fahrer hatten den anderen jeweils übersehen. Der Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Die Polizei verwarnte die beiden Unfallverursacher. Gegen 17.30 Uhr übersah ein 51 Jahre alter Autofahrer laut Polizei ein anderes Auto, als er mit seinem Wagen rückwärts aus der Parklücke fuhr. Den Schaden, der beim Zusammenstoß dieser beider Fahrzeuge entstand, schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Auch in diesem Fall wurde der Unfallverursacher verwarnt. (AZ)