Teure Schrammen im Auto nach einer Unfallflucht in Illertissen

Die Fahrt zum Pizzadienst kam einer Illertisserin teuer zu stehen. Sie wurde Opfer eine Unfallflucht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht zum Freitag wurde eine Autofahrerin in Illertissen Opfer einer Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Donnerstagabend, 21.45 Uhr, und dem nächsten Morgen um 7.40 Uhr. Die Frau fuhr mit ihrem schwarzen Audi kurz in die Memminger Straße zum dortigen Pizza-Lieferdienst. Danach stellte sie ihren Wagen im Bereich der Elsa-Brandström-Straße ab. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Auto kam, bemerkte sie im Bereich der linken hinteren Türe und des Kotflügels mehrere Kratzspuren.

Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch