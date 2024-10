Teure Tafel: Werbeschild fürs Vöhlinschloss ist deutschlandweit fast an der Spitze

Ob der Autofahrer gewusst hat, wie viel Geld auf dem Spiel stand? Mitte September war der 56 Jahre alte Mann mit seinem VW Caddy von der Autobahn abgekommen und exakt zwischen den Pfosten der Hinweistafel für das Illertisser Vöhlinschloss hindurch gerollt. Der Mann stieg unverletzt aus seinem Fahrzeug. Die „Touristische Unterrichtungstafel“, so der offizielle Name, blieb im Gegenzug zum Auto völlig unbeschädigt. Das Schild nimmt in einer bundesweiten Rangliste einen Spitzenplatz ein.

