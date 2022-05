Teures Rennrad in Illertissen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Illertissen klauten Unbekannte ein Rennrad. Es ist 700 Euro wert - und war nicht abgesperrt.

In Illertissen wurde ein Rennrad im Wert von 700 Euro geklaut. Die Polizei gibt den Tatzeitraum zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, an. Das Rad stand unversperrt vor einem Wohnhaus im Finkenweg. Es hat einen schwarzen Rahmen, auf dem in auffälligem Pink die Marke Peugeot steht.

Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)