Autofahrer hat verbotenes Messer bei sich

Bei einer Kontrolle der Polizei fällt ein Mann auf, der ein verbotenes Messer mitführt. Zudem droht ihm eine weitere Anzeige.

Ein Autofahrer hat in Tiefenbach ein verbotenes Messer dabei gehabt - und ist damit in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Polizisten am Mittwochmorgen bei der Kontrolle eines 38-jährigen Autofahrers Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Drogenkonsum. Der Mann weigerte sich jedoch, einen Drogenschnelltest machen zu lassen. Deswegen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Messer liegt in der Mittelkonsole des Autos

Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Polizisten außerdem ein sogenanntes Einhandmesser in der Mittelkonsole des Autos. Solche Messer dürfen in der Öffentlichkeit nur mit einem berechtigten Interesse zugriffsbereit mitgenommen werden, teilt die Polizei mit. Diese Voraussetzungen erfüllte der 38-Jährige jedoch nicht. Das Messer stellten die Beamten sicher.

Gegen den Mann wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem durfte er nicht mehr weiterfahren. (AZ)