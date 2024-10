Polizei sucht Fan nach Schiedsrichterbeleidigung bei Fußballspiel in Tiefenbach

Bei einem Fußballspiel kochen gerne einmal die Emotionen über. Am Sonntagnachmittag ist es wegen einer Entscheidung des Schiedsrichters sogar zu einem Fall von Beleidigung gekommen: Ein Fußballfan hat bei einem Heimspiel der Fußballmannschaft des SV Tiefenbach den Schiedsrichter der Partie beleidigt, berichtet die Polizei. Der Schiedsrichter erteilte zwei Spielern der Heimmannschaft einen Platzverweis, was bei den Fans zu Aufruhr führte. Beim Einlaufen in die Kabinen soll der Unparteiische schließlich beleidigt worden sein.

Der unbekannte Täter war laut Polizeibericht etwa 55 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, einen Dreitagebart und kurze Haare. Er soll eine Jeans und eine dunkle Jacke getragen haben. Zeugenhinweise zur Identität des unbekannten Täters nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303 96510 entgegen. (AZ)