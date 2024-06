Jungstörche in Tiefenbach sind tot

Einige Tage haben die Elternvögel ihren Nachwuchs in Tiefenbach nicht mehr gefüttert. Die Feuerwehr schaut nach - und macht eine schlimme Entdeckung.

Traurige Nachrichten für Fans der Störche in Tiefenbach: Der Nachwuchs des Paares, das auf der Kirche nistet, ist tot. Vier Jungtiere hatte das Paar. Wie Raimund Bürzle von der Illertisser Feuerwehr unserer Redaktion berichtet, sei schon zwei, drei Tage lang aufgefallen, dass die Jungtiere nicht mehr gefüttert wurden. Als die Feuerwehr dieser Tage zum Abbau des Maibaums die Drehleiter im Einsatz hatte, habe man die Gelegenheit genutzt und in das Nest geschaut.

Ein zweites Storchenpaar in Tiefenbach ist inzwischen wieder weg

Doch was Bürzle dann sah, war sehr unerfreulich: Drei Jungtiere lagen tot im Nest, eines tot am Schneeauffanggitter auf dem Dach. Er vermutet, dass der Starkregen in den Tagen zuvor zu heftig für die kleinen Vögel war und sie deshalb starben. "Die Elternvögel sind aber noch da", sagt Bürzle.

Im Frühjahr hatten sich zwei Artgenossen auf einem Strommasten an der Frühlingstraße in Tiefenbach niedergelassen. Dieses Storchenpaar sei nun aber nicht mehr da, sagt Bürzle. (jsn)