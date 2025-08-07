Tischtennis Vereinsmeisterschaften 2025

Bei den Jugend-Vereinsmeisterschaften des TSV Illertissen haben Trainerin Elena Aschenbrenner und die Trainer Tobias Zielbauer und Matthias Fischer den Nachwuchs in zwei Altersklassen eingeteilt. Bei der Jugend U14 holte sich Nils Fischer ohne Satzverlust die Meisterschaft vor Toni Maier und Sina Schäfer. Die weiteren Plätze belegten Maximilian Prinz, Marc Maier, Lian Zschoch und Raphael Jürges. Bei der Jugend U19 blieb Max Keßler ungeschlagen und sicherte sich den Titel vor Tim Dockhorn und Jason Penseler. Auf den weiteren Plätzen landeten Elia Schreiner, Paul Kummert und Thien Vu.

In der kommenden Saison ab September nehmen ein Team JU14 und drei Mannschaften JU19 am Punktspielbetrieb teil.

