Tochter von unzufriedener Kundin attackiert Friseurin in Illertissen

Eine Frau lässt sich in einem Friseursalon in Illertissen die Haare färben, doch das Ergebnis gefällt ihr nicht. Die Tochter der Frau wird gewalttätig.

Die Tochter einer unzufriedenen Kundin hat in Illertissen ihrer Wut über eine Friseurin freien Lauf gelassen: Sie hat diese nicht nur beleidigt, sondern auch gewürgt und ihr einige Haare herausgerissen. Nun läuft gegen die Frau ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Auch als die Polizei da war, ließ sich die Frau nicht beruhigen

Dem Polizeibericht zufolge hatte sich die Mutter am Dienstag die Haare färben lassen, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Am Mittwochmorgen kam sie mit ihrer Tochter in den Friseursalon, um die Angelegenheit zu besprechen. Die Friseurin bot laut Polizeibericht an, die Farbe auszubessern. Die 63-jährige Tochter der Kundin sah die Angelegenheit jedoch nicht so entspannt und ging die Mitarbeiterin sowohl körperlich als auch verbal an.

Selbst nach dem Eintreffen der Polizei ließ sich die Frau nicht beruhigen. Die Beamten erteilten ihr deshalb einen Platzverweis. Außerdem eröffneten sie ein Strafverfahren gegen sie. (AZ)