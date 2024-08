Topplatzierungen bei Deutscher Meisterschaft

Bei der Deutschen Meisterschaft im Mountain Unicycling kurz Muni am Hohenbogen im Bayerischen Wald glänzte das Team des Radsportverein Illertissen mit herausragenden Leistungen. Der Wettkampf bestand aus den Disziplinen Downhill, Uphill und Cross-Country. Neben den technisch und konditionell anspruchsvollen Expert-Rennen gab es auch einfachere und kürzere Wettbewerbe für junge Nachwuchsfahrer. Die Deutschen Meistertitel wurden in der Expert-Kategorie vergeben. Unser Nachwuchsfahrer Ben Fischer zeigte beeindruckende Ergebnisse und sicherte sich in der Altersklasse U13 Podiumsplätze in allen drei Disziplinen, womit er seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte (1. Platz in Beginner Uphill und Beginner Downhill / 2. Platz in Beginner Crosscountry). Simon Thoma, Julia Feldkircher und Daniela Fischer demonstrierten ihr Können in der Expert-Kategorie. Simon Thoma dominierte das Uphill und belegte den 1. Platz in der U50-Kategorie, während er im Cross-Country den 3. Platz erreichte. Julia Feldkircher bewies ihre Vielseitigkeit mit einem 3. Platz im Uphill sowie einem beachtlichen 2. Platz im Downhill in der U19-Kategorie. In der 19plus-Kategorie fuhr Daniela Fischer in Crosscountry auf den 2. Platz und im Uphill auf den 3. Platz Ein besonderes Highlight der Meisterschaft war die Leistung von Daniela Fischer. Sie erreichte im Uphill-Expert-Wertung der Damen trotz eines Abstiegs den 3. Platz und wurde bei den Damen im Cross-Country Deutsche Vize-Meisterin. Für Julia Feldkircher und Daniela Fischer war dies eine hervorragende Vorbereitung für die Einrad-Weltmeisterschaft im Juli in Minnesota, USA.