Toto-Pokal: Der Sieger wird wieder im Vöhlinstadion gekürt

Beim Finale gegen den TSV Aubstadt hat der FV Illertissen Heimrecht. Fans können das Spiel live im Fernsehen verfolgen.

Der bayerische Toto-Pokal-Sieger wird wie schon im Vorjahr im Illertisser Vöhlinstadion gekürt. Das hat die Auslosung des Heimrechts durch den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) an diesem Mittwochabend für die Partie zwischen den beiden Regionalligisten FV Illertissen und TSV Aubstadt ergeben. Das bayerische Toto-Pokal-Endspiel steigt am Samstag, 21. Mai, im Rahmen des „Finaltags der Amateure“. Die ARD überträgt die Spiele als Konferenzschaltung live im Fernsehen. Die genaue Anstoßzeit steht noch nicht fest und wird nach Angaben des Fußballverbandes in Absprache mit dem übertragenden Fernsehsender zeitnah festgelegt.

Unter der Aufsicht von Verbands-Spielleiter Josef Janker hatte Wacker Burghausens Geschäftsführer Andreas Huber als Liga-Sprecher die Kugel bei einer virtuellen Zusammenkunft der Vereinsvertreterinnen und Vertreter der Regionalliga Bayern gezogen. Das Endspiel war auch im Vorjahr im Vöhlinstadion über die Bühne gegangen. Damals hatte der FV Illertissen als klassenniedriger Klub gegen den seinerzeitigen Drittligisten Türkgücü München automatisch Heimrecht. Das Team von FV-Coach Marco Konrad hatte mit 7:8 nach Elfmeterschießen den Kürzeren gezogen.

FV Illertissen steht zum zweiten Mal in Folge im Finale

Sowohl der FV Illertissen als auch der TSV Aubstadt haben in dieser Toto-Pokal-Saison für Überraschungen gesorgt: Während die Unterfranken mit Titelverteidiger Türkgücü München (3:1) und dem TSV 1860 München (4:3 nach Elfmeterschießen) zwei Drittligisten auf dem Weg ins Endspiel ausgeschaltet haben, setzte sich Illertissen in der Vorschlussrunde mit 3:1 gegen den FC Würzburger Kickers aus der 3. Liga durch und feierte im Viertelfinale einen 2:1-Erfolg gegen den souveränen Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Bayreuth.

Im Finale geht es nicht nur um den großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs. Das zahlt sich für die Vereine auch finanziell aus, sie erhalten garantierte Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. (AZ)