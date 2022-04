Illertissen

Trotz Sturmschaden an der Vöhlinhalle: Osterkonzert kann stattfinden

Plus Die Stadtkapelle Illertissen und ihre Zuhörer können aufatmen. Doch nach wie vor ist unklar, wie hoch der Schaden an der Fassade der Vöhlinhalle ist.

Von Jens Noll

Das Loch ist provisorisch abgedichtet, der Innenraum ist vor Regen und Zugluft geschützt. Wie geplant kann das traditionelle Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen am Sonntag, 17. April, in der Vöhlinhalle stattfinden. Das bestätigen sowohl Gerhard Steinle vom städtischen Bauamt, als auch Bauhofleiter Michael Kienast auf Nachfrage unserer Redaktion. Es wurde auch wieder geprobt in der Halle, deren Fassade am Donnerstagabend wie berichtet durch einen Sturm schwerbeschädigt wurde.

