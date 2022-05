Trotz Widrigkeiten ist der Hallenneubau in Illertissen voll im Zeitplan

Plus Das Großprojekt des TSV Illertissen kommt gut voran. Im Frühjahr 2023 soll Eröffnung sein. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch für die Tennisspieler des Vereins.

Der Rohbau steht schon: Mit dem Bau seiner neuen Zweifach-Turnhalle hat der TSV Illertissen sich eine ganze Menge vorgenommen. Und das scheint auch zu gelingen - trotz Steigerungen bei den Baukosten und Lieferengpässen liegt das Projekt im Zeitplan. Wie der TSV das schafft, erfuhren die Mitglieder bei der Jahresversammlung in der Schranne.