Illertissen/Ulm

vor 35 Min.

Als das Schlecker-Imperium implodierte: Frühere Mitarbeiterin blickt zurück

Plus Vor zehn Jahren ging der Drogerie-Riese pleite. „Schleckerfrau“ Marianne Schuler arbeitete 17 Jahre in einer Filiale in Illertissen. So erinnert sie sich an die Zeit.

Sie war eine von Tausenden Schlecker-Frauen. Marianne Schuler aus Illertissen spricht offen über ihre Zeit bei der Drogeriemarktkette, deren trauriges Ende ein riesiges öffentliches Interesse erfuhr. Rund 25.000 Menschen, die meisten davon waren Frauen, verloren ihren Job, als Schlecker vor zehn Jahren Pleite ging. Schuler hatte das Unternehmen zwar schon einige Jahre vorher verlassen. Doch die Insolvenz hat auch sie beschäftigt. "Die Leute taten mir leid. Das war junges Personal, die hatten den Job gebraucht", erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Trotz des traurigen Endes von Schlecker hat die 82-Jährige auch positive Erinnerungen an ihre Zeit in der Illertisser Filiale. Außerdem hatte sie eine kuriose Begegnung mit Firmenchef Anton Schlecker.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

