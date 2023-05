Selbstliebe als Lernfach: Diese Ulmerin erklärt, wie es funktioniert

Plus Kim Kornegger aus Ulm ist die Frau, die anderen beibringt, sich selbst zu mögen. Dabei wollte die 27-Jährige eigentlich etwas ganz anderes machen.

Wer mit Kim Kornegger spricht, bemerkt als Erstes eines: Ihr strahlendes Lächeln. Ihre positive Einstellung ist nicht nur ihr Lebensmotto – sondern auch ihr Beruf. Die Ulmerin bringt in Seminaren Menschen bei, sich selbst zu lieben und positiv wahrzunehmen. Die Nachfrage ist offenbar enorm – zwei Seminare bei der Volkshochschule Neu-Ulm, die sie aktuell anbietet, waren in kürzester Zeit ausgebucht. Aber kann man überhaupt lernen, sich selbst zu lieben? Doch, das geht, wie die gebürtige Illertisserin im Gespräch mit unserer Redaktion verraten hat. Und es kann manchmal sogar ganz einfach sein.

Für Kim Kornegger stellt Selbstliebe eine Praktik dar, die man üben kann. Der liebevolle Umgang mit sich selbst ist für die Wahl-Ulmerin erlernbar. In ihren beiden Kursen der Volkshochschule Neu-Ulm gibt die 27-Jährige den Teilnehmenden viele kleine, aber wertvolle Alltagsstrategien mit, um mehr Selbstliebe zu praktizieren. Beide Kurse richten sich an Frauen, auch wenn Kornegger betont, dass Selbstliebe nicht geschlechtsspezifisch sei. Die Praktik kann allen helfen: Wer sich selbst liebt und akzeptiert, steigert das Selbstwertgefühl.