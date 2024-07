Zwei Illertisser Gruppen überzeugen bei Ulmer Jugendpreis

Der Ulmer Jugendpreis für eine bessere Zukunft, initiiert von der Uzin Utz SE, der Hermann Bantleon GmbH und der Sparkasse Ulm ist in diesem Juli erstmals vergeben worden. Schulklassen des Ulmer Umlandes ab der siebten Klasse konnten teilnehmen. Der Preis rückte Schülerprojekte ins Rampenlicht, die sich kreativ mit gesellschaftlichen Themen beschäftigten. Im Mittelpunkt standen Umwelt- und Klimaschutz, Arbeitsbedingungen sowie Grundversorgung. Alle Projekte mussten ohne finanzielle Unterstützung realisiert werden.

Das P-Seminar „Tafelsaft“ des Kollegs in Illertissen musste sich lediglich dem Projekt „Leihtasche“ der Realschule Ehingen geschlagen geben. Die Schülerinnen und Schüler des Kollegs sammeln Obst von Streuobstwiesen, entsaften dieses und lassen es in mindestens 300 Flaschen mit eigens designtem Etikett abfüllen. Dieser Saft wird an die Illertisser Tafel gespendet. Wer das Projekt unterstützen will, kann sich unter der Adresse tafelsaft@kolleg-illertissen.de an das Seminar wenden.

Schülerinnen und Schüler des Illertisser Kollegs erhalten Ulmer Jugendpreis

Den dritten Platz erreicht das P-Seminar „Aus alt mach neu“, ebenfalls des Kollegs. Mit dem Upcycling und Umnähen von ausgemusterten Kleidungsstücken konnten neue und nützliche Gegenstände wie Mäppchen und Taschen erzeugt werden, die im Anschluss auf Flohmärkten verkauft wurden. Das erwirtschaftete Geld fließt zurück in das Projekt.

Insgesamt hatten sich 21 Schulen für den Jugendpreis beworben. Der Ulmer Jugendpreis ist mit 5000 Euro (erster Platz), 3000 Euro (zweiter Platz) und 1000 Euro (dritter Platz) dotiert. (AZ)