Illertissen

12:57 Uhr

Umbau der Apothekerstraße in Illertissen erhitzt noch einmal die Gemüter

Plus Die Apothekerstraße bleibt zweispurig, ein Gehweg wird breiter. Doch große Freude weckt der Kompromiss zwischen Schulwegsicherheit und Anwohner-Wünschen nicht.

Von Sebastian Mayr

Nach vielen Diskussionen steht fest, wie die Apothekerstraße künftig gestaltet wird. Der Bauausschuss hatte im März bereits eine Empfehlung abgegeben und sich gegen den Wunsch des Bauamts gestellt, eine Einbahnstraße einzuführen. Stadtplaner Florian Schilling plädierte in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend ein weiteres Mal für die Einbahnstraße – sie sei sicher, verkehrstechnisch geeigneter und passender für die anstehende Umgestaltung des Carnac-Platzes. Schillings Appell verhallte, auch wenn Zweifel laut wurden und das Projekt noch einmal grundsätzlich infrage gestellt wurde.

Susanna Oberdörfer-Bögel sprach von einem "klassischen Dilemma." Man wolle die Situation der Schulkinder verbessern, aber auch die Interessen der Anwohner berücksichtigen. Die Variante mit Zweirichtungsverkehr und einem breiteren Gehweg im Norden sei dafür die geeignetste. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler regte an, zu einem späteren Zeitpunkt ein zeitlich begrenztes Durchfahrtsverbot zu den Hol- und Bringzeiten an der Bischof-Ulrich-Grundschule nachzudenken. "Wir wären nicht die einzige Kommune, die das so handhabt", sagte sie. In Ulm ist eine entsprechende Regelung im Umfeld der Spitalhofschule im Stadtzentrum eingeführt worden. Uwe Bolkart ( CSU) bekannte: "Mein Herz schlägt ein Stück weit bei der Verwaltung, aber wir müssen Rücksicht auf die Anwohner nehmen." Er spreche sich für die Variante mit dem Zweirichtungsverkehr aus. Rüdiger Stahl ( ÖDP/AB/Grüne) betonte, seine Fraktion befürworte eine Einbahnstraße – diese bringe die größte Sicherheit auf dem Schulweg. Der Vorschlag mit dem Zweirichtungsverkehr und einer versetzten Ampel sei als Kompromiss aber akzeptabel.

