Illertissen

17:40 Uhr

Umbau von Doppelhaus abgelehnt: Was Stellplätze mit Bauvorhaben zu tun haben

Plus Drei Wohnungen statt einer sind den Illertisser Räten zu viel, auch mit Blick auf die Autos. Die Stellplatzsatzung ist nicht nur wegen der Parkplätze wichtig.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Andreas Lanwehr kann sich noch erinnern, wie es einmal ausgesehen hat. "Als ich als Jugendlicher durch Illertissen gefahren bin, waren die Straßen frei. Jetzt sind sie zugeparkt", sagte der Freie-Wähler-Mann. In der Stellplatzsatzung ist vorgeschrieben, wie viel Parkraum welches Wohngebäude braucht. Für die Stadt ist das ein "scharfes Schwert", wie Stadtplaner Florian Schilling im Gespräch mit unserer Redaktion formuliert. In manchen Fällen lassen sich die Vorgaben aber nicht durchsetzen. Ein solcher droht nun.

Eine Doppelhaushälfte in der Dr.-Otto-Bohl-Straße, die von der Josef-Rimmele-Straße abzweigt, soll zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut werden: Aus einer Wohnung sollen drei werden. Doch für die eigentlich vorgeschriebenen Stellplätze gibt es keinen Platz. Vorgeschrieben sind sechs, gebaut werden könnten nur vier. Schon einmal hat der Bauausschuss dieses Vorhaben daher abgelehnt, in der jüngsten Sitzung kam es wieder auf den Tisch. Schilling schlug dem Gremium vor, dem Projekt zuzustimmen und eine Ablöse für die beiden fehlenden Parkplätze zu verlangen. Gemäß Stellplatzsatzung würden je 7500 Euro fällig, die die Stadt zweckgebunden einsetzen kann, wenn an anderen Orten Parkmöglichkeiten eingerichtet werden. Schilling erinnerte an einen anderen Fall: Ein Bauwerber aus Illertissen hatte gegen das Landratsamt geklagt, weil sein Bauvorhaben wegen fehlender Parkplätze verboten wurde. Auch in diesem Fall sollte ein Bestandsgebäude erweitert werden. Vor Gericht bekam der Bauwerber Recht, die Wohnnutzung wurde höher gewichtet als das Abstellen von Fahrzeugen auf dem eigenen Grundstück. Eine solche Entscheidung könnte wieder drohen, meinte Schilling. Bürgermeister Jürgen Eisen signalisierte aber die Bereitschaft, die Stadt könne einen Anwalt einschalten.

