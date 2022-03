Umfrage: Beeinträchtigt der Krieg in der Ukraine Ihre Urlaubspläne?

Plus Ist der Sommerurlaub angesichts des Kriegs überhaupt ein realistisches Ziel? Darüber haben wir mit Passantinnen und Passanten in Illertissen gesprochen.

Kaum gestatten die gelockerten Corona-Schutzmaßnahmen wieder das Verreisen, sehen sich die Menschen durch den Ukrainekrieg mit neuen Herausforderungen oder womöglich Einschränkungen konfrontiert. Flüge sind gestrichen und manche Reiseziele auch nicht mehr sicher. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Beeinträchtigt der Krieg Ihre Urlaubspläne?