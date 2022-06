Illertissen

12:45 Uhr

Umfrage in Illertissen: Haben Sie einen Organspendeausweis?

Plus In Bayern wurden im vergangenen Jahr weniger Organe gespendet als noch 2020. Zum Tag der Organspende haben wir mit Passanten über das Thema gesprochen.

Von Regina Langhans

Am Samstag, 4. Juni, ist Tag der Organspende. Weltweit herrscht Mangel an Spenderorganen, die Wartelisten sind lang. Während in anderen Ländern ein Nichteinverständnis zur Organentnahme aktiv bekundet werden muss, setzt Deutschland umgekehrt auf die freiwillige Zusage. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Haben Sie einen Organspendeausweis?

