Illertissen

vor 18 Min.

Umfrage in Illertissen: Jetzt lockern trotz steigender Inzidenzen?

Plus Der "Freedom-Day" steht vor der Tür. Aber ist es angesichts der hohen Infektionszahlen richtig, die Corona-Maßnahmen zu lockern? Das sagen Menschen aus Illertissen dazu.

Von Regina Langhans

Obwohl die aktuellen Infektionszahlen durch die Decke gehen, will die Bundesregierung wie angekündigt die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lockern. Die Länderchefs halten davon nichts und üben parteiübergreifend Kritik. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Sollen die Corona-Auflagen trotz steigender Inzidenzen jetzt gelockert werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen