Illertissen

vor 53 Min.

Umfrage in Illertissen: Was halten Sie von einer Impfpflicht?

Zurzeit wird rege über eine Impfpflicht zum Schutz gegen das Corona-Virus diskutiert. Wir haben Passanten in Illertissen gefragt, wie sie dazu stehen.

Plus Rasant steigende Infektionszahlen rücken die Diskussion um eine Impflicht zum Schutz gegen das Coronavirus immer stärker in den Mittelpunkt. Wir haben darüber mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Von Regina Langhans

Kaum ein Thema beflügelt die öffentliche Diskussion derzeit mehr als die mögliche Impfpflicht zum Schutz gegen das Coronavirus. Soll diese nur für ältere Risikopatienten gelten oder für alle Erwachsenen? Zu viele Krankheitsausfälle könnten nämlich die kritische Infrastruktur gefährden. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Wie stehen Sie zur Corona-Impfpflicht?

