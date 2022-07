Umfrage in Illertissen

Sollte in Illertissen mehr geblitzt werden? Und wenn ja: Wo?

Lokal Seit der Blitzeranhänger in Illertissen im Einsatz ist, wurden mehr Temposünder in der Stadt ertappt. Das sagen Passanten zu dem Thema.

Von Regina Langhans

Der Konflikt ist nicht neu: Die Bürger beschweren sich über Raser und Autofahrer über die Knöllchen von der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ). Kaum einer, der nicht schon geblitzt wurde. Laut der Auswertung der Daten des vergangenen Jahres haben die Temposünder in der Stadt zugenommen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Soll in Illertissen mehr geblitzt werden – und wenn ja, wo?

