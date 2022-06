Illertissen

12:30 Uhr

Umfrage: Sollten Corona-Tests besser weiterhin kostenlos bleiben?

Lokal Die Zeit der kostenlosen Corona-Schnelltests ist vorbei. Ab Juli werden dafür Gebühren fällig. Das sagen Passantinnen und Passanten in Illertissen dazu.

Von Regina Langhans

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, dass in Deutschland der anlasslose Zugang zu kostenlosen Corona-Schnelltests beendet werden soll. Nur noch Risikogruppen sollen die Tests kostenlos bekommen, für alle anderen sollen sie ab Juli je drei Euro kosten. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Sollten die Corona-Schnelltests besser gratis bleiben?

