Illertissen

vor 17 Min.

Umfrage in Illertissen: Sollten Lockerungen der Corona-Auflagen schon Thema sein?

Plus Markus Söder fordert sie, Winfried Kretschmann lehnt sie derzeit noch strikt ab. Aber was sagen Passanten in Illertissen zu gelockerten Corona-Regeln?

Von Regina Langhans

Immer mehr Länder in Europa lockern ihre Corona-Einschränkungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht ebenfalls davon, die Regeln ab Mitte Februar zu entschärfen. Und nach einer repräsentativen Civey-Umfrage für unsere Redaktion sehen das auch die meisten Deutschen so. Gleichzeitig schießen die Inzidenzen in die Höhe - und es gibt auch Stimmen, die lieber weiter Vorsicht walten lassen wollen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Sind für Sie Lockerungen jetzt schon ein Thema?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen